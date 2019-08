Még 1970-ben a síbobgyártó Arova összefogott a Porschével, és elkészült az Arova-Porsche 212-es modell. A stuttgartiak emblémájával díszített téli sporteszközt pont úgy tervezték, hogy az elférjen a 911-es csomagtartójában.

Hogy mi is az a síbob? A múlt században kifejlesztett, rövid talpakon csúszó konstrukció a síelés és a bobozás együttes élményét hivatott átadni, de külsőre leginkább egy furcsa biciklire hasonlít. Előnye, hogy a téli sportok örömét számos mozgáskorlátozott is átélheti az eszköz segítségével. Az ügyesebbek és a bátrabbak akár a 200 kilométer/órás végsebességet is elérhetik, és évente rendeznek világbajnokságot is a legjobbak részvételével.



A 212-es modell formája a Porsche mérnökeinek keze munkája, csak a gyártást bízták a területen jártasabbakra. A meglepő módon kétszemélyes síbob még lengéscsillapítókat is kapott, és az üreges géptestben van hely a termosznak és a szendvicsnek is.

A 14 kg-os sporteszközből csak néhány száz darabot gyártottak, így a Porsche-relikviák gyűjtői akár komolyabb pénzösszeget is letehetnek majd az RS Sotheby’s által szeptember 28-án árverésre bocsátott példányért.