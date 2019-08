Nagyobb horderejű, az emberiség életét jelentősebben befolyásoló találmányok is születtek már, mint az alábbi golflabda, de nem mehetünk el szó nélkül a kis golyó tudása mellett. A Nissan high-tech sporteszközét ezen a héten mutatták be Japánban, és ezzel szeretnék új vezetői asszisztens rendszerüket, a ProPilot 2-t reklámozni.

Az új rendszer a célpont ismeretében lehetővé teszi, hogy a sofőr a program által néhány előre kijelölt útszakaszon akár pihenhessen is. Ezt a technológiát építették be a golflabdába is, melyben egy kis elekromotor gondoskodik a megfelelő menetirányról.

Nem számít, hogy milyen gyatrán sikerült az ütés, a labda mindig a lyukba esik. A rendszert egy külső kamera segíti felülről, melynek képe alapján a számítógép minden pillanatban kiszámolja a helyes útvonalat, és a motorok ezen információk alapján korrigálnak.

Az autókban először Japánban megjelenő rendszer golfosított verzióját egyébként bárki kipróbálhatja, aki Jokohamában jár a hét második felében.