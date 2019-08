Olvass tovább

A helyzet még ennél is durvábbá vált 2015-ben, amikor egy, a szülőfaluja határában kitört tűz oltása közben minden korábbinál durvább roham kapta el. A rosszullétek még gyakrabban rátörtek, ezért újra felkeresett egy halom dokit, de mindenki ugyanazt állapította meg.

Szerencséjére a kantoni kórházban befektették egy MRI-gépbe, ahol a felvételeken jól látszott egy elváltozás a jobb oldali homloklebenyben. A vértesztek is kimutatták, hogy a szervezetében parazita élősködik, így jöhetett a sürgősségi műtét. A főorvos szerint a férfi valószínűleg folyóvíz vagy nyers béka fogyasztásával vitte be a szervezetébe az élősködőt, amit ő el is ismert: falujukban másképp nem jutnának folyadékhoz.

Az alábbi videón még több felvétel is látható a parazitáról.



