Azok, akik nem követik mindennapi szinten a különböző küzdősportokat, nem biztos, hogy tisztában vannak a ketrecharc pontos szabályaival. Mindenesetre azt sokan tudják, hogy mind közül talán ez az egyik legkeményebb sport, ahol szinte mindent szabad.

Az izraeli Aviv Gozali is bebizonyította ezt a legutóbbi Bellator MMA-meccsén. A férfi a kezdés után nem egy felütéssel vagy egy térdessel kényszerítette földre aktuális ellenfelét, az orosz Eduard Muravickijt.

1️⃣1️⃣ seconds of wizardry by @aviv_gozali leads to the fastest submission in Bellator history (via @BellatorMMA) pic.twitter.com/PPyKg3aOeA

— ESPN MMA (@espnmma) August 25, 2019