Bárki kibérelheti egy vagy több éjszakára ezt a 65 láb hosszú kalózhajót, mely a Minnesota állambeli Saint Paul városában, a Mississippi folyó torkolatánál horgonyzott le. A zegzugos, függőágyakkal, árbóckosarakkal díszített hajó kívülről teljesen autentikus, belépve azonban ennél jóval többet kínál.

A pihenni vágyók kényelme érdekében tusolót és fürdőkádat is telepített a tulajdonos a kétszintes hajóra, de található itt egy kisebb konyha is egy kenyérpirítóval és egy mikróval. A komfortot a hangulatvilágítás és a wifi teszi teljessé.

Az egyik mennyezetre még egy kincses térképet is felmázoltak a házigazdák, de sajnos nem lehet a kormánykerék mögé állni, és kihajózni a nyílt tengerre. Azonban kajakot lehet kölcsönözni, amivel fel lehet evezni a folyón.

A hajót egy éjszakára 300 dollárért, azaz közel 90 ezer forintért bérelhetünk ki akár öten is, de ezért a pénzért a személyzet is a helyhez illő stílusban, kalózként fogad és lát el mindenkit. Még ennyit ráköltve akár egy húsz fős partit is csaphatunk.