Fehér bőrbe és aranyba csomagolta ünnepi laptopját az Asus. A cég idén lett 30 éves, ezért a nagy felhajtás, és a ZenBook 13 különleges kiadása.

A 13,3 colos képátlójú gép már önmagában is kiemelkedő darab a 16 GB RAM-mal, az i7-es Intel Core processzorral, az 1 terabyte-os SSD háttértárral és a különleges érintőpadjával, mely egy csapásra kiegészítő képernyővé is változhat. Ehhez jöttek pluszban a díszes kiegészítők, így ünnepelve a tajvani vállalatot.

A fehérre festett laptop olasz bőrkötést kapott, valamint egy aranyozott, az évfordulóra emlékeztető logó is található a gépen. A szállításról sem feledkezett meg a cég: egy fehér bőrtáska is jár a termékhez, amire valóban nagy szükség van, ha a tulajdonosa sokáig egy valóban tiszta, hófehér számítógépen akar dolgozni vagy filmet nézni. A szettet egy limitált kiadású egér teszi teljessé – természetesen ez is fehérben és aranyban pompázik.

Az egy töltéssel 13 óránál is többet bíró, mindössze 1089 grammos készülék és a hozzá járó tartozékok egy fehér dobozba csomagolva vásárolhatók meg 1399 dollárért, azaz közel 414 ezer forintért.