Gyerekként sokan építhettünk homokvárakat a különböző természetes vagy mesterséges fürdőhelyek partján, de biztosan nem húztunk fel akkora sárkastélyt, mint ami most New Yorkban, Coney Islanden épült. Az Egyesült Államokban augusztus 19-én volt a nemzeti homokvárnap, és ennek alkalmából egy szállásfoglaló oldal is felhúzta a saját kis építményét.

A közel 2,5 méter magas és 5,5 méteres oldalhosszúságú tömb New York városának eddigi legnagyobb homokból készült építménye. Az évente megrendezett, idén 29. alkalommal megtartott Coney Island-i homokszobrász versenyre épült lak belsejében egy egészen korrekt szobát alakítottak ki, de az már nem homokból készült.

A csak korlátozott ideig elérhető szálláshelyen a képek tanulsága alapján nincs fürdőszoba, ami érthető is, hiszen a homokvárak egyik fő ellensége a víz.

A hotelszerűen berendezett homokvár bárkinek jól mutatna az Instagram-oldalán, így nem csoda, hogy sokan szeretnének ott eltölteni egy éjszakát. Emellett a szerencsés vendégeket a weboldal minden jóval is ellátja: egy vacsora, egy jógalecke, valamint egy VIP-jegy is jár a közeli vidámpark legnagyobb hullámvasútjához.