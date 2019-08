A drónok az utóbbi években egyre nagyobb szerepet kaptak a hadiiparban. Az egyes nemzetek hadseregei komoly erőforrásokat áldoznak egy-egy modell megalkotására, melyek egyre gyorsabbak, erősebbek és pontosabbak.

Éppen ezért a védekezés is fontossá vált. Az amerikai hadsereg is fejleszti a saját védelmi rendszerét: legújabb dobásuk egy nagy erejű mikrohullámú fegyver, mely a drónok elektromos rendszerében rövidzárlatot okoz, ami emiatt lezuhan. A technológiának köszönhetően csak az energiaforráson múlik, hogy egy ilyen fegyver hány géppel végezhet, akár az ellenség teljes drónhadseregét is leszedheti.