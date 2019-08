Szeptemberben jön az iOS operációs rendszer legújabb, 13-as verziója, mely már beépített egértámogatással fog rendelkezni, így aki akarja, szinte egy teljes értékű laptop helyett is használhatja az iPadjét. Ez persze nem jelenti azt, hogy az Apple különböző hordozható gépeit nem lehet összekötni egérrel és billentyűzettel.

Egy férfi meg is tette ezt, de nem akárhogyan: fogta az iPhone X-ét, majd összekötötte azt eredeti Macintosh-cuccokkal. A feladat nem volt egyszerű, ugyanis a klaviatúra és az egér is 35 évvel ezelőtt készült, és természetesen a teljesen más csatlakozók problémáját is át kellett hidalni.

A videó készítője szerint annyira nem is volt nehéz megtalálni a megfelelő adaptereket, habár a folyamat hosszú volt. Először USB-kompatibilissé kellett tenni a beviteli eszközöket, majd azt kellett megoldani, hogy az egeret és a billentyűzetet egyszerre lehessen csatlakoztatni a telefonhoz.

Az alábbi videóban a feltöltő erről beszél, de amire igazán érdemes figyelni, az a gépelés hangja, és az egész rendszer működése (a harmadik perctől kezdődően). Egyértelmű, hogy így a mobiltelefon éppen a mobilitási funkcióját veszíti el, de ha ilyen menő az eredmény, akkor nem számít!