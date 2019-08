A gitár teste és nyaka egy szerkezeti egységet alkot, nincsenek csavarok és ragasztás, melyeknél meggyengülhet a hangszer. A szénszálas anyag miatt ultrakönnyű, és a torz hangokat elnyelő gitárt a gyártó szerint nem is kell újrahangolni az első beállítás után.

Olvass tovább

A hangszer nyakánál, a húrok alatt juharfa is található, de minden elektronikával együtt így is csak 2,5 kilót nyom a gitár, mely irtó jól is néz ki, azonban igencsak drága: tokkal együtt 1,15 millió forintért megfelelő összegért azonban bárkinek készítenek egy ilyet.

Forrás: newatlas.com