12 ezer kalória, 1,5 kiló és 10 hamburger egybegyúrva – röviden ennyit kell tudni a Big Ben Number 10-ről, melyet az angliai Stockton-on-Tees városában, a The George Pub & Grillben lehet megvásárolni 28,95 fontért, azaz valamivel több mint 10 ezer forintért.

A tízemeletes sajtburgerbe némi felárért cserébe még bacont is kérhetünk, ám anélkül is igen nagy kihívás a monstre szendvics egyedüli leküzdése. Craig Harker, a kocsma tulajdonosa elismeri, hogy akár az egészségre káros is lehet a napi energiabevitel 5-6-szorosát tartalmazó étel elfogyasztása, ezért azt ígérte, hogy aki belehal a próbálkozásba, annak beszáll a temetési költségébe.