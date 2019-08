Az U6178-as járat az orosz fővárosból Szimferopolba, a Krím félszigetre tartott, fedélzetén 234 főnyi utassal és személyzettel, amikor röviddel a felszállás után madárrajba ütközött.

A repülőgép mindkét CFM56 típusú hajtóműve madarakat szívott be, amelynek következtében az erőforrások működésképtelenné váltak. A gép ennek következtében kikapcsolt hajtóművekkel és behúzott futóművel landolt egy kukoricaföldön a Moszkvától északkeletre lévő Zsukovszkij Repülőtér közelében.

A Ural Airlines Airbus A321 makes emergency landing in a corn field after birds struck both engines shortly after takeoff from Zhukovsky airport. No fatalities reported, 10 passengers were injured. https://t.co/DcW24EYmXl pic.twitter.com/zw86efWvJH

