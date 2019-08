Viszonylag keveset emlegetik, de nem csak a férfiak és a nők között van fizetésbeli különbség a munkaerőpiacon. Egy harvardi tanulmány szerint átlagosan 9-19 százalékkal keresnek kevesebbet azok, akiknek a bal keze a dominánsabb.

A kutatók szerint Amerikában éves szinten 2500, illetve 3400 dolláros (723 ezer, illetve 984 ezer forintos) különbség is lehet ez az eltérés a férfiak, illetve a nők körében. Nemcsak a munka világában éri hátrány a balkezeseket, hanem tanulmányaik során is. Ők ugyanis nagyobb eséllyel buknak ki az egyetemről, vagy egyáltalán nem is kerülnek be oda.

Mindez nem kell, hogy elkeserítse a balkezeseket. Az utolsó 13 amerikai elnökből hat szintén a bal kezével írta alá a legfontosabb egyezményeket és papírokat. Emellett a világ egyik leghíresebb balkezese Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója, aki – tovább erősítve a tanulmány eredményeit – szintén kizúgott az egyetemről.

Sokáig terjedt az a tévhit, hogy a balkezesek rövidebb ideig élnek, és mindenáron próbálták a jobb kéz használatára szoktatni a gyerekeket kiskorukban. Azonban ez mára már megváltozott. Vannak előnyei is ennek a tulajdonságnak: egy 2005-ös francia felmérésből kiderült, hogy a balkezesek jobban harcolnak, valamint az egy-egy elleni sportágakban, mint a tenisz vagy a boksz, szintén jobban szerepelnek.