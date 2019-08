Az SSK JDJ .950-es forgó-tolózáras puska a valaha volt legnagyobb kaliberű, hivatalosan megvásárolható fegyver a világon, .950-es (kb. 24,13 mm) lőszert tüzel. Mivel iszonyatosan nehéz fegyver, nem sokan álltak sorba 2006-ban, hogy megvegyék a gyakorlatilag használhatatlan kézi ágyút 4000 dolláros listaáráért.

De talán nem is a piaci siker volt a cél, sokkal inkább a hírverés, és egy jó kis gyűjtői darab megvalósítása, amit egyre emelkedő árért cserélgetnek a fegyverekre gerjedő gyűjtők. Egy darab .950-es lőszer ráadásul 40 dollárba (kb. 12 ezer forint) került, így a víg lövöldözés is milliomos hóbort lenne egy ilyen puskával. Mindössze három darab készült, és már a lőszer gyártással is leálltak, 2017-ben megpróbáltak egyet eladni 25-35 ezer dollár közötti árat jósolva, de végül senkinek sem kellett ez az őrült fegyver.

Ha csak ilyen értelmetlen fegyverek érdekelnék az embereket, máris szebb hely lenne a világ, ezzel leginkább csak magukban tudnak kárt tenni a lövészek, ez a srác saját állítása szerint eltörte a bordáját a visszarúgó puskával.

Ez nem csoda, mivel 270 J energiával rúg vissza ez a fegyver, amit akkor értünk meg igazán, ha tudjuk, hogy a klasszikus amerikai M14-es, a Vietnamról szóló filmek örök kellékének értéke 20 Joule, és még az általában állványról használt, M82 Barrett is csak 127 Joule értékkel bír.