Néhány nap szigetelés után három komoly dolog tűnt fel nekünk, melyhez hasonlót szívesen látnánk minden fesztiválon. Már elsőre szemet szúrt a környezettudatos szemlélet, beleértve ebbe a viszonylag kevés eldobott szemetet, a szelektív hulladékgyűjtőket és az italpultoknál visszaváltható poharakat is. A projekt külön nevet is kapott: a Green Sziget projekt keretein belül számos elődadás, workshop és egyéb lehetőségek várják a bulizókat.

A Sziget végéhez közeledve láthattuk, hogy több napon is rengetegen, már-már túl sokan is voltak a fesztivál területén. Ennek ellenére mégsem fulladtunk meg a porban, azokon a részeken sem, ahol sem aszfalt, sem fű nincs. Ez annak is köszönhető, hogy a szervezők próbálták folyamatosan vízzel locsolni a port, nem csak naponta egyszer, a holtidőszakban, hanem naponta többször is. Emellett a leginkább frekventált területeken, mint a bejáratnál, valamint a nagyszínpadnál folyamatosan igyekezték hűteni a levegőt és a bulizókat hatalmas vízszóró gépek segítségével.

A környezet elviselhetőbbé tétele mellett egy-egy buliban igen hamar összekoszolja magát az ember, és az elfogyasztott italoknak is távozniuk kell valahol. Szerencsére erre is odafigyeltek a szervezők: rengeteg helyen található mosdó a fesztivál területén, ráadásul a legtöbb közelében biztosan találunk WC-papírt és kézfertőtlenítőt is. Azok pedig, akik két koncert között le is tusolnának, szintén megtehetik: kempingjegyet sem kell váltani ahhoz, hogy a nyilvánosan elérhető tusolókban felfrissüljünk.

Forrás: Képek: Sziget