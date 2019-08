Egy új kutatás szerint sokkal több kamu profil található az Instagramon és a Twitteren, mint azt eddig gondoltuk volna. Egy szervezet az IG Audit nevű program segítségével megvizsgálta 99 világsztár közösségi oldalát, és kiderült, hogy rengeteg követőjük nem is létezik.

A vizsgált személyek között tévés személyiségek, sportolók, zenészek és színészek találhatóak. A legrosszabb arány a focistáké lett, közülük is a Real Madrid német középpályása, Toni Kroos “vitte a prímet”: 21,2 millió Instagram-követőjének 57 százaléka nem is igazi profil, míg 7,6 milliós Twittert használó rajongói bázisának 36%-a kamu. Így összesítve az övé lett a legrosszabb arány 51%-kal. A királyi gárda többi futballistája is hasonló számokkal büszkélkedhet: Isco és Luka Modrić esetében 49% ez az arány.

A hamis követők királynője az amerikai tévés személyiség, Ellen DeGeneres 75 millió Instagram- és Twitter-fiókkal. A teljes listát itt lehet böngészni.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a legtöbb esetben erről nem a sztárok tehetnek. Van olyan eset, amikor egyesek kamuprofilokkal próbálják feltornászni követőik számát, de az nem ez a szint. Az ilyen profilok különböző algoritmusok alapján, például a hashtageket és a megjelölt helyszínt figyelve kezdik el követni a különböző profilokat.

Kíváncsiságból megnéztük, hogy a program szerint a Vezess Instagram-oldalán hogy állnak ezek az arányok. Meglepve tapasztaltuk, hogy a program szerint a követőink mindössze fele valódi, de le mernénk fogadni, hogy ez a szám ennél több. A program nem mondható teljesen pontosnak: többször is megnéztük, milyen eredményeket ad, és minden alkalommal más szám jött ki. Nagyságrendileg azonban hasonló százalékokat kaptunk.

