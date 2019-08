Ethan Chappel szabadidejében az eget kémleli. A férfi az évek során egy saját megfigyelőállomást is kiépített, és a Chappel Astro névre hallgató projekt nemrég komoly eredményeket ért el: augusztus 7-én rögzítették, amint egy meteor csapódik a Jupiterbe, jókora fehér foltot hagyva maga után a légkörben.

Imaged Jupiter tonight. Looks awfully like an impact flash in the SEB. Happened on 2019-08-07 at 4:07 UTC. pic.twitter.com/KSis9RZrgP

— Chappel Astro (@ChappelAstro) August 7, 2019