Oroszországban immáron ötödik alkalommal rendezik meg az Army Games nevű eseményt. A versenysorozatot tulajdonképpen a hadseregek olimpiájának is lehetne hívni, és az elmúlt években egyre több ország vett részt a játékokon. Az Army Games történetében idén először már Kínában, Indiában és Iránban is rendeznek versenyszámokat.

Idén összesen harminc versenyszámban mérhetik össze erejüket a résztvevő országok katonái. Egyebek mellett tankbiatlon, lövészet, légi versenyszámok, de hídépítő és kutyás feladatok is szerepelnek a versenykiírásban. Még a legjobb tábori kosztot is jutalmazzák, szintén egy külön versenyszám keretein belül. A különböző játékokkal a katonák valós gyakorlatot is szereznek, egyfajta komplex hadgyakorlatnak is tekinthető az Army Games.

Idén a legtöbb eseménynek otthont adó Oroszország mellett Fehéroroszország, Kína, Kazahsztán, Irán, Angola, Kuba, Örményország, Azerbajdzsán, India, Venezuela, Zimbabwe, Szíria, Tádzsikisztán, Üzbegisztán és Mongólia képviselteti magát a megmérettetéseken. Az Amerikai Egyesült Államok hadserege is kapott meghívót, ám valószínűleg nem akartak egy lapra kerülni az egykori szovjet tagállamokkal, valamint a többi, félig-meddig vagy teljes egészében diktatórikus berendezkedésű országokkal.

A résztvevők büszkék arra, hogy ott lehetnek a megmérettetésen. Az orosz védelmi minisztérium lelkesen teszi fel a YouTube-ra a felvételeket, míg az egyes országok a különböző versenyszámokban elért sikereikkel kérkednek. Kína a hírek szerint például a partraszállásban és a mozsárágyú-kezelésben lett a legjobb.