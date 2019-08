A legújabb pizzahóbort – legalábbis az Egyesült Államokban – a rovarok, mint feltét megjelenése az ételen. Az új őrület Las Vegasból indult, ahol szöcskét kezdtek el pakolni a pizzákra. Nem véletlenül, ugyanis Amerika kaszinóját szinte bibliai méretű rovarraj lepte meg az utóbbi hetekben. A szöcskefogyasztás így nem csak divat, de praktikus is lett.

Mindenki tudja a világon, hogy az eredeti olasz pizza a legfinomabb. Elterjedése óta a világ minden szegletében készül az étel (még az űrben is), változatos feltétekkel, illetve formákkal.

Olvass tovább

A szöcskés pizzából egy szeletet 5,5 dollárért (1600 forintért) kínálnak egy helyi pizzériában. A kíváncsi turisták között nagy sikere van a különleges ételnek, annyira, hogy nem is találtak eleinte elegendő rovart. Végül egy helyi mexikói étterem lett a szöcskebeszállító.

New Yorkban még ennél is durvább pizzák készülnek manapság. Manhattan keleti részén ugyanis megjelent egy étterem étlapján a Rovarpizza, melyre a mozzarella, a bazsalikom és az olívaolaj mellett sóval, borssal, citrommal és zsemlemorzsával fűszerezett hangyát is raknak feltétként.

Ezután jön rá egy kis méz, valamint a vékony, szárított olasz erős paprika, melyet fészek alakúra formáznak, végül pedig a fő attrakció, a skorpió. Azok szerint, akik kóstolták az ételt, az életben igen veszélyes állat rendkívül roppanós és finom a kicsit füstölt halas beütésű hangyával együtt.

A nyilvánosság számára szeptembertől elérhető pizza áráról még nincs információ, de szinte biztos, hogy las vegasi társához hasonlóan népszerű lesz.

Forrás: maxim.com