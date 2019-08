Az ötvenes években tudományos körökben tartotta magát az elképzelés, hogy az emberi test maximum 18 G gyorsulást képes elviselni. Ez meghatározta repülőgépek tervezését, és kihatással volt az űrkutatásra is, de Paul Stapp fogta magát, és 1951-ben megdöntötte ezt a mítoszt, amikor első rakétaszános kísérlete során túlélt 35 G lassulást. Kétszer.

Ezt követte pár év tervezés, kutatás, kísérletezés, és 1954. december 10-én, 29., egyben utolsó kísérlete során Stapp lett a leggyorsabb ember a Földön: 1017 km/órás sebességgel száguldott a Holloman légibázis rakétaszánján, fékezéskor pedig 46,2 g-s erő hatott rá, aminél többet senki sem viselt el önként.

A lassulás miatt előre tolult a vér a szervezetében, a szemeiben megpattantak a legapróbb erek is, a helyszínre érkező orvos csak két vörös dagadt gömböt látott a szemhéjak mögött. Ez átmeneti vakságot is okozott, és élethosszig tartó látáskárosodást okozott, de ezen kívül semmilyen maradandó károsodást nem szenvedett az amerikai fenegyerek, aki kísérleteivel a repülést, és az autózást is biztonságosabbá tette.

Forrás: Vezess