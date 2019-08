Sharon Tate kegyetlen meggyilkolása új fejezetet nyitott Hollywood és Amerika történetében. A mészárlás ötvenedik évfordulójának közeledtével újabb és újabb könyvek jelennek meg, újabb és újabb filmeket mutatnak be, köztük Quentin Tarantino sztárparádés kilencedik alkotását, a Volt egyszer egy Hollywoodot, hogy több évtized után végre magyarázatot találjanak a vérfürdőre, amely egy csapásra véget vetett a hippi korszak romantikájának.

Charles Manson egy leányanya fiaként látta meg a napvilágot. Gyerekkorában ismerősök, családtagok, javítóintézetek, börtönök között hányódott. Egy alkalommal az anyja eladta egy korsó sörért. Húszas éveiben kétszer is megnősült, fia is született. Berkeleyben, majd San Franciscóban csatangolt, ahol rengeteg szabad életmódra vágyó fiatal fordult meg akkoriban. Megtanulta befolyásolni környezetét, kis csapatot gyűjtött maga köré, főleg lányokat, droggal, szexszel, elszigeteléssel kötötte őket magához. A tízes éveik végén, húszas éveik elején járó, fehér középosztálybeli lányok pedig szó nélkül megtették, amire kérte őket.

A börtönben megtanult gitározni, arról ábrándozott, hogy híres zenész lesz, ezért 1968-ban csapatával Los Angeles felé vette útját, hogy kapcsolatokat keressen, hogy részesüljön a hippi mozgalom mámorából, melyet Timothy Leary pszichedelikus tapasztalatokra utaló jelszava fémjelzett: “Turn on, tune in, drop out!” – azaz: Kapcsolj be, hangolódj rá, lépj ki! Az 1960-as évek laza viselkedési kódexének megfelelően a hippik a hollywoodi hírességekkel elegyedtek. Charles Mansonnek így alkalma nyílott barátságot kötni Dennis Wilsonnal, a Beach Boys dobosával, majd rajta keresztül Terry Melcherrel, Doris Day fiával, valamint Candice Bergen modell-színésznővel.