Igencsak magasra helyezte a lécet 2019-ben a Richard Mille, ami a karórákat illeti. A svájci manufaktúra termékei az utóbbi időben gyakran kerültek a figyelem középpontjába, és mindig igyekeznek valami olyannal előrukkolni, aminek köszönhetően meg is vetik ott a lábukat.

Citrom

Pharrell órájával ellentétben a Bonbon kollekció tagjait nem kell kézzel felhúzni: a csuklón hordva a kéz mozgásából nyeri az energiát a pontos idő mutatásához, ám ha nem hordjuk, 50 óra után megáll a ketyegés. Igen mélyen a zsebünkbe kell nyúlnunk, ha hordani szeretnénk a limitált kiadású órák egyikét: 45,1 millió forintnak megfelelő összeget is elkérnek egy darabért. A rengeteg pénzért cserébe mindegyik modell számlapját titánnal vonják be, néhány pedig vörösarany-bevonatot is kap.

A díszítésnél igen aprólékosak voltak a szakemberek, mindegyik alkotóelem kézzel készült. A különféle édességmintákat akrilfestékkel színezték, majd le is lakkozták, hogy a színek még sokáig élénkek maradhassanak.

Forrás: Richard Mille