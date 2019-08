A Skót-felföldön kanyargó vasútvonal, ahol a járat közlekedik, idén ünnepli 125. születésnapját, ráadásul egy igen rangos, a legszebb vasútvonalaknak kiosztott díjat is kapott.

Great photos by Theo Paul of the #jacobite #Scotland pic.twitter.com/dVk9lJ30zB

— West Coast Railways (@westcoastrail) July 16, 2019