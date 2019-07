Nem számít, hogy Harrison Ford már a 80-at súrolja lassan, visszatér egyik klasszikus szerepéhez, és ötödször is Indiana Jones bőrébe bújik. A jogokat birtokló Disney bejelentette, hogy a forgatások 2020 áprilisában kezdődnek, és várhatóan 2021. július 9-én láthatjuk a mozivásznon a kész filmet.

A pletykák szerint nemcsak a főszereplő marad a régi, jól megszokott stábból, hanem Steven Spielberg is visszaülhet a rendezői székbe annak ellenére, hogy a szakértők szerint nem lett túl jó az előző, még 2008-ban készült epizód.



A munkálatok már korábban is elkezdődhettek volna, ám állítólag a Disney nem volt elégedett a forgatókönyvvel, ezért az eredetileg idén áprilisra tervezett forgatás egy évet késik. Emellett a főszereplő kérdésköre is nyitott volt egy darabig. Úgy tűnt, hogy egy fiatal színész lehet majd az új Indiana Jones, felfrissítve a karaktert, ám végül ezt az ötletet elvetették, aminek Ford nagyon is örül. “Senki más nem lesz Indiana Jones, ez megvan? Én vagyok Indiana Jones. Ha meghalok, ő is meghal. Ilyen egyszerű.”

A szerepre állítólag eséllyel pályázott a Star Trek-filmekből ismerős Chris Pine, ám ezzel eldőlt, hogy nem teheti fejére a főhős legendás kalapját. “Szörnyű így elmondani ezt neki. Sajnálom, haver” – fűzte hozzá Ford.