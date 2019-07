A képek a portugál válogatott színeiben, valamint előző klubcsapatával, a Real Madriddal készültek. Kissé érthetetlen is, hogy a királyi gárdánál mi szüksége volt a kiemelkedésre, hiszen 187 centiméteres magasságával két centit ver a mellette álló Karim Benzemára, míg a kettővel arrébb álló Toni Kroos csak 183 centi magas.

Szokásáról új csapatában, a Juventusban sem mondott le, a világ egyik legjobb futballistája ilyen módon is ki akar emelkedni társai közül.

Ronaldo egyébként közismerten híres hiúságáról. Profi karrierje elején rengeteg pénzt költött arra, hogy rendbe tegye arcát és fogsorát, majd az évek alatt igencsak kigyúrta magát.

#DoYouRemember when I used to be ugly as fuck? pic.twitter.com/mB8OL3J2

