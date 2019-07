Az eredményeket még nem hitelesítették, de megdöntötte korosztálya 5000 méteres futóidejét a 96 éves Roy Englert. A virginiai férfi nyolc percet faragott az eddigi rekordból, így a 95-99 évesek közt a 42:30,23-as idő az új csúcs. Ez nyolc és fél perces kilométert jelent.

A férfi egyébként több csúcsot is tart: ő tartja a rekordot 800 és 1500 méteren is, de váltóban sem rossz: a 4×100, a 4×400 és a 4×800 méteren is korosztálya legjobbjai között van. Emellett elbírálás alatt van a 3000 méteres próbálkozása is, mely szintén gyorsabb volt, mint az addigi legjobb idő.

Az idős futónak nyilvánvalóan nincs sok ellenfele – a legutóbbi rekorddöntésekor ő volt az egyedüli induló korosztályában -, azonban teljesítménye így is megsüvegelendő. Roy nem bánja, hogy gyakran egyedül vesz részt a versenyeken.