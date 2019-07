Új, egyelőre még rejtett funkcióra bukkantak az Instagram mobilalkalmazásában. Jane Manchun Wong, aki korábban már számtalan, addig rejtett dologra bukkant az appban, új felfedezése gyakorlatilag egy zöld háttérré változtatja a szelfiző személyek mögötti területet.

Az egyelőre background névre hallgató funkcióban egy előre kiválasztott képet állíthatunk be háttérképként. Ezek után csak egy szelfit kell készíteni magunkról, az alkalmazás pedig a többit megoldja, mint ahogy az alábbi képen is látható: a hölgy saját magát állította be háttérképnek, majd lefotózta újra magát, de a második kép háttere már nincs ott.

A rejtett funkció egyelőre csak a sztoriknál, az állóképeknél működik, videóknál nem. Az Apple is kísérletezett hasonlóval, ám a beszámolók alapján az instás újítás szebb képeket eredményez, mindenféle fura vonalak és elmosódás nélkül.

Az Instagram szóvivője egyelőre nem erősítette meg, hogy az új funkció valóban megjelenik a közeljövőben a nyilvánosság számára is. A közelmúltban számos alkalommal előfordult, hogy egy-egy teszt után mégsem adta ki a cég a kipróbált változtatást.