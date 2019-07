Számos haditechnikai múzeum és park található világszerte, Magyarországon is található egynéhány. Azonban a legfurcsább most épül Jordániában: az egész a víz alatt, a Vörös-tenger északi csücskében kap helyet.

Az elsüllyesztett járművek már nem voltak fiatalok. A fenti képen is látható AH-1F Cobra helikopter (melyet Amerikában készítettek) társait az Egyesült Államok hadserege még Vietnámban, valamint a 80-as években használta. Jordánia is 1975 óta használta a Cobra-helikoptereket, de ebben az évtizedben többségüket továbbpasszolták a Fülöp-szigeteknek.

Az eszközöket természetesen nemcsak visszadobták a tengerbe. Mivel védett területről van szó gazdag élővilággal, gondosan eltávolítottak minden veszélyes anyagot a járművekből. A későbbiekben ezek otthonául szolgálnak majd számos halfajnak, és korallok is megtelepedhetnek a mesterséges élőhelyen. Ilyen programja egyébként az amerikai hadseregnek is van, és New York, valamint Florida partjainál is létesítettek már mesterséges zátonyokat.

Forrás: popularmechanics.com