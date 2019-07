Egy jó nyaralás elengedhetetlen része a jellegzetes helyi ételek és italok megkóstolása. Azonban a helyszínen már nem biztos, hogy meg tudjuk különböztetni a specifikus fogásokat a nemzetközi konyha egyéb finomságaitól.

Az internet világában persze meg lehet keresni, hogy mit is érdemes egy-egy helyszínen fogyasztani, ám nem biztos, hogy a rengeteg információból minden esetben a jó dolgokat szűrjük le. Épp ezért jött létre a TasteAtlas, mely tulajdonképpen egy interaktív térkép.

Az egyszerű kontúrtérképen a helyekhez feltöltött ételek nevei és képei láthatóak, melyek között akár keresni is lehet. Az angol nyelvű oldalon így például külön rá lehet keresni alapvető összetevőkre, de ha például a sajt (cheese) kulcsszóra szűrünk, akkor akár választhatunk a világ vagy Európa legjobb tejtermékei közül is, nem is említve a sajtos ételeket.

Az oldal célja amellett, hogy a turistáknak segítséget nyújtson, segít megőrizni és fenntartani a hagyományos helyi recepteket, valamint a helyi különleges összetevőket.