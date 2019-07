Mayweathernek ez sem volt elég, tovább mondta a magáét a 67 győzelemmel és mindössze két vereséggel bíró sportolóról. Azt is megemlítette, hogy bőrszíne miatt nem szeretik az amerikaiak, miközben ez inkább a viselkedésének köszönhető.

Pacquiao nem hagyta a dolgokat válasz nélkül. “Eljöttél a meccsemre, és az én nevemet használod a posztodban, de közben én lennék, aki próbál a figyelem középpontjában maradni? Ha újra szeretnéd ezt elérni… #MayPac2” – utalt a fülöp-szigeteki egy visszavágóra a hashtaggel.

. @FloydMayweather You come to my fight and then use my name in a post but I’m the one that is trying to stay relevant? 🤔 if you want to be relevant again… #MayPac2

Mayweather is válaszolt, egy második Instagram-poszttal, amelyben a pénzével kérkedett.

“Több pénz keresek, mint te, legyőztelek, majd leszerződtem veled!” – írta az amerikai utalva arra, hogy a két bokszoló promóciós cégének közös a tulajdonosa. “Csak azért voltam ott, hogy figyeljek rád, alkalmazottam, mint ahogy minden főnök tenné.”

Excuse me Floyd, your name has not been on any of my PBC contracts. But if you would like to be on the next one, I will have one drawn up and sent to you. #CounterfeitMoney pic.twitter.com/SwFGcpT048

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) July 24, 2019