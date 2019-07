Hogy mivel érdemelték ezt ki? Ellenben számos üzlettel, ők nem a berendezéssel és az egyéb külsőségekkel csábítják magukhoz a vásárlókat. Ételeikkel már 2015-ben is az átlag felett voltak, ugyanis már akkor elnyerték a legjobb amerikai étterem-bárjának járó díjat. Mivel idén már másodjára ismerték el őket ilyen magas szinten, a Spirited Awards szabályai miatt többé már nem kaphatják meg a trófeát.

A Manhattan nyugati részén található Dante lett 2019 legjobb bárja. Az eredményeket egy New Orleans-i koktélkonferencián hirdették ki a szakma krémje előtt. Az 1915-ben alapított kávézó emellett az idei év legjobb amerikai étterem-bárja is lett.

Italkínálatuk is elismerésre méltó, melyből kiemelkedik a Negroni-koktéljuk. A ginből, campariból és vörös vermutból készülő italukkal már évekkel ezelőtt kitűntek a mezőnyből, és gyakran fordulnak meg náluk olyan kaliberű személyiségek is, mint például Al Pacino.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Dante NYC (@dantenewyorkcity) által megosztott bejegyzés, Júl 8., 2019, időpont: 4:51 (PDT időzóna szerint)

Figyelembe véve a díjakat és az amerikai életszínvonalat, a hely árai viszonylag barátságosak. A legtöbb, alkoholt is tartalmazó koktél ára 16 dollár (4700 forint) körül alakul. Az ételek ára ennél valamivel olcsóbb, de mindez függ a napszaktól is. Akár reggelizni is kiülhetnek a vevők fél kilenctől egészen délig, a későbbi órákban pedig a falatozásé és a kiváló italoké a főszerep.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Dante NYC (@dantenewyorkcity) által megosztott bejegyzés, Jún 20., 2019, időpont: 6:18 (PDT időzóna szerint)

