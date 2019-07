Már az utolsó szakaszokon tekernek a kerékpárosok a Tour de France-on. A három hetes francia kerékpáros körverseny a világ egyik legnehezebb megmérettetése, igazi embert próbáló verseny.

Azt eddig is tudtuk, hogy az emberi tényező mellett a kerékpárok is fontosak: még a versenykerékpárok között is van különbség, ráadásul egy hegyi szakaszra tervezett kétkerekű kialakítása eltér egy időfutamra specializált változattól.