Amióta léteznek játékkonzolok, azóta vitatkoznak a rajongók is azon, hogy melyik a jobb platform. Erre persze ráerősítenek a gyártók is, és próbálják a vásárlókat meggyőzni exkluzív játékokkal, hogy miért is érdemes az ő terméküket megvásárolni. Ilyenkor az egyszerű játékosoknak el kell dönteniük, hogy melyik konzolt válasszák, sok esetben lemondva egy-egy ígéretesnek tűnő játékról.

Éppen ezt a helyzetet küszöbölte ki az Origin PC a fennállása tizedik évfordulójára kiadott Big-O nevű géppel. Az eszköz az összes konzolos álma: tulajdonképpen egy PS4, egy Xbox One és egy Nintendo Switch egybegyúrva, azok minden funkciójával együtt.

Az Intel Core i9-9900K processzorral szerelt, Nvidia Titan RTX 24 gigás GDDR6-os RAM-mal felvértezett számítógép rengeteg hőt termel működés közben, ezért kapott egy látványos folyadékhűtéses rendszert. A beépített PlayStation és az Xbox is kapott egy-egy 2 terabyte-os SSD merevlemezt, így az egész rendszer összesen 22 TB adat tárolására képes.



Egy ilyen gép valószínűleg rengeteg pénzbe kerülne, és biztos lennének olyanok, akik megvásárolnák. Azonban mindössze egyetlen példányban készült el a Big-O, és az sem eladó.