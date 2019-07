Nem számít, hogy már több mint 40 éve rögzítették, még mindig népszerű a Queen egyik legismertebb slágere, a Bohemian Rhapsody. A videoklip hétfőn átlépte az egymilliárdos megtekintési számot YouTube-on, árulta el az oldal. Az 1975-ben felvett videoklip az első az 1990 előtti korszakból, melynek sikerült elérnie ezt a határt.



A klipet 2008-ban töltötték fel a videómegosztóra, tehát a megtekintések száma csak egy bő évtizedet ölel fel. A Queen YouTube-csatornája is készült a milliárdos határra: egy felújított, HD felbontásban is nézhető verziót készítettek a videoklipből, a dalszöveget pedig akár olaszul, japánul vagy törökül feliratozva is követhetik a rajongók.

A dalt eddig sem kellett félteni, azonban az elmúlt egy évben igencsak berobbant a Bohém Rapszódia című film miatt. A Freddie Mercuryt alakító Rami Malek főszereplésével készült film éppen ennek a dalnak a megszületését és az együttes korai éveinek eseményeit követi. Rengetegen megnézték a mozikban a művet, 900 millió dollárnál, azaz körülbelül 261 milliárd forintnál is több bevételt termelt, ezzel a legjövedelmezőbb zenei film lett.

Korábban egyébként számos elismerést begyűjtött a Bohemian Rhapsody. A Business Insider szerint ez a valaha volt legjobb dal, de a Grammy Hírességek Csarnokába is beválogatták 2004-ben. A Rolling Stone magazin olvasói szerint a rocktörténelem során Freddie Mercury hangja volt a legjobb, tavaly pedig az említett dal lett minden idők legtöbbet streamelt 20. századi zenéje.