Akik követik a Franciaországban rendezett sporteseményeket, azok már találkozhattak egy furcsa, repülő deszkán parádézó fickóval. Ő Franky Zapata, aki saját készítésű gépével bemutatózik országszerte, és meg kell hagyni, igencsak látványos, amit a férfi csinál.

Flying into the weekend like… And we hear a rumour Jet Man might be back at the #FrenchGP in 2019 😃 pic.twitter.com/DDz12D92yM — Formula 1 (@F1) June 22, 2019

Zapata a francia nemzeti ünnepen, a Bastille-napon tartott katonai felvonuláson is jelen volt, nem is akárhogy. A hasonló módon repülő képregényfigura miatt, Zöld Manónak is becézett férfi egy gépfegyverrel a kezében repült végig Párizs felett, nem véletlenül. Tavaly decemberben 1,3 millió eurót (423 millió forintot) kapott a francia kormánytól gépének fejlesztésére, hogy a jövőben akár katonai célokra is bevethető legyen a légdeszka.