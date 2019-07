Nem valószínű, hogy Gary George 1976-ban tudatában volt annak, milyen jó üzletet is csinált, amikor 217 dollár 77 centért megvett akkori munkaadójától, a NASA-tól 1150 tekercs mágnesszalagot. A gyakornok az idők során számos darabot eladott, illetve elajándékozott, de hármat megtartott – egészen eddig.

Egy árverésen az utolsó három tekercset is felkínálta eladásra a férfi. Az Apollo 11 50. évfordulójára időzített aukció hatalmas siker lett, és végül 1,82 millió dolláros (528 millió forintos) vételárnál csapott le a kalapács. A videókat nem állították helyre, semmilyen módosítást nem hajtottak végre rajtuk, pontosan olyan formában vannak, ahogy megvásárolták őket annak idején.

A vevő – akiről a Sotheby’s aukciósház nem árult el semmit – 2 óra 24 percen keresztül élvezheti az eredeti felvételek segítségével a holdra szállás rögzített pillanatait. A felvételek között megtalálható Neil Armstrong első lépése, Buzz Aldrin ugrálása a Holdon és az amerikai zászló kitűzése is. A felvételek az aukciósház szerint tisztábbak, mint amit a televízióban valaha is láthattunk, ugyanis a tévés jelátvitelek során mindig romlott a minőség. Állításuk szerint ezért még a restaurálatlan képek is szebben mutatnak.

A gyakornok egyébként sokáig nem is emlékezett arra, hogy nála vannak a felvételek. Csak 2008-ban, amikor a NASA a 40. évfordulóra szerette volna összegyűjteni azokat, kezdett el utánajárni, hol is lehetnek a tekercsek.