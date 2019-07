Ez a repülő az egyik példánya annak a 16 darab hangsebesség feletti repülésre képes utasszállító gépnek, amellyel az oroszok megelőzték a Concorde-ot a szuperszonikus utasszállítás versenyében. A Tu–144 1969. június 5-én az első utasszállító gép lett, amely átlépte a hangsebességet, 1970. május 26-án pedig meghaladta a 2 Mach sebességet, ezzel azóta is a leggyorsabb utasszállító repülő.

A most elszállított SSSR-77114 lajstromszámú gép még ebben a mezőnyben is különlegesnek számít, több rekordot is ezzel a géppel állítottak fel, többek között ez az egyetlen utasszállító repülő, amivel 2000 kilométert tettek meg 2031,5 km/óra átlagsebességgel 18200 méteres magasságban, 30 tonnás teherrel.

A kilencvenes években új technológiák tesztelésére használták, utolsó repülése 1999-ben történt. A szárnyak nélkül hatvan tonnás gépet most pedig új helyre szállították, ki kellett szedni pár villanyoszlopot, de végül sikeresen zárult a művelet.

A zsukovszkiji repülési kutatóintézetből vitték el, és szerencsénkre Artur Sarkisyan elég részletesen meg is örökítette, hogy ez hogyan zajlott.