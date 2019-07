A Xiaomi almárkája, a Redmi okostelefonjai Magyarországon is kaphatóak, de tőlünk keletre igazán népszerűek. A gyártó csúcsmobilja, a K20 Pro, mely alacsony árával és jó tudásával remek alternatívája a nagyobb vállalatok termékeinek.

A Redmi most bejelentette, hogy készítenek húsz darab aranyból készült K20 Prót, amelyet az indiai piacon kívánnak értékesíteni. A hírek szerint nem csak egy réteg aranyborítást kap a külső, hanem szó szerint aranyból készítik a telefon külsejét, melyeket a biztonság kedvéért még apró gyémántokkal is kidíszítenek.

Nem is csoda, hogy az aranymobil 15-ször annyiba fog kerülni, mint a standard K20 Pro, amit már 405 dollárért (120 ezer forintért) megkaphatunk. A 7000 dolláros (2 millió forintos) változat tudja mindazt, amit az alapmobil is: a Snapdragon 855-ös processzorával szerelt telefon 6 GB RAM-mal rendelkezik, így a komolyabb alkalmazások gyors futtatása sem okoz problémát.

A képernyőben továbbra is helyet kap az ujjlenyomat-érzékelő, a tökéletes képek készítésében pedig három hátsó kamera segít.

Introducing the signature edition #RedmiK20Pro, made of gold. Not gold plated, it’s made of real gold and embellished with diamonds.

We will be making 20 limited units of this phone worth ₹4,80,000 each.#BelieveTheHype #FlagshipKiller pic.twitter.com/STJsNcub0W

— Redmi India (@RedmiIndia) 2019. július 17.