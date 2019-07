Különös felvételbe botlottunk a minap: a videón egy helikopter felszállása látható, azonban úgy tűnik, hogy nem forog a gép főrotorja, alig-alig mozog.



Gyanakodhatnánk trükkfelvételre is, vagy arra, hogy egy jól kitakart kötéllel emelik a nem is igazi helikoptert, de nem erről van szó. Egyszerűen csak a felvétel képkockasebessége volt tökéletes összhangban a rotor forgásával. Ez azt jelenti, hogy ha a kamera másodpercenként például 25 képkockát készített, akkor minden egyes kép készítésekor a rotor pont ugyanott állt. Eközben persze foroghatott egyet, kettőt, vagy csak egy ötöd fordulatot is (az öt lapát miatt), de a felvételen ez nem látszik.

Az ott álló emberek persze csak egy átlagos felszállást láttak, forgó rotorokkal. Az emberi szem önmagában is képes lehet egy hasonló helyzetet úgy látni, mint a kamera: ez a tartomány valahol 30 és 60 Hz között található. Ez két embernél sem ugyanaz, pontos számot így nem lehet mondani.

A leggyakrabban forgó mozgást végző tárgyaknál lehet ezt a jelenséget észrevenni egy kamera segítségével, de akár egy madár is képes lehet erre.