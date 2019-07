Mindössze két napig – július 16-án és 17-én – lehet megvásárolni a Throwflame drónra erősíthető lángszóróját. A TF-19 Wasp névre hallgató szerkezet egy nagy teherbírású drón kiegészítője, és az alábbi videó látványosan be is mutatja, mire képes.

A gyártó szerint az eszköz felhasználható például avarégetésre vagy kártevőirtásra is, de nem gondoljuk, hogy széles körben el fog terjedni a lángszórós drón. Csak a tűzköpő rész 1499 dollárba, azaz közel 440 ezer forintba kerül, és ehhez ugyebár kell egy drón is, ami a levegőbe emeli a szerkezetet. A videóban egy DJI S1000 típusú nyolcrotoros gépre szerelték rá a lángszórót, mely egy jó akkumulátorral, egy távirányítóval és egy GoPro akciókmerával megdobva akár 2600 dolláros (760 ezer forintos) pluszköltséget is jelenthet.

Az ár mellett a kényelem is visszatartó erő lehet, ugyanis mindezt (még a drónt is) össze kell szerelni. Azonban az egész rendszer együtt nagyon látványos, és biztosan lesz egy-két piromániás gépőrült, aki megveszi majd a lángszórót. A szerkezet nem veszélytelen: a szövetségi törvények szerint nem minősül fegyvernek, azonban a tulajdonosoknak a helyi engedélyeztetés mellett a Szövetségi Légügyi Hatóság szabályainak is meg kell felelni.

Forrás: Youtube