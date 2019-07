A nők többsége kényelmetlenül érzi magát, ha a koráról van szó, azonban Jodi Harrison-Bauer ki is hangsúlyozza ezt, és büszke rá. Az 58 éves connecticuti hölgy nagy célt tűzött ki maga elé: be szeretne kerülni a Sports Illustrated következő fürdőruhás kiadásába, abba, ahová korábban Palvin Barbi is bekerült.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon JodiFit (@jodifit) által megosztott bejegyzés, Márc 26., 2019, időpont: 8:58 (PDT időzóna szerint)

Az edzőtermet üzemeltető Jodi dolga nem könnyű: a válogatókon a legtöbb vetélytársa feleannyi idős sincs, mint ő. Azonban így sincs szégyenkeznivalója, képeit elnézve. “Akár beválasztanak, akár nem, azért csinálom ezt, hogy megmutassam, ki is vagyok, és ösztönözzek másokat arra, hogy sosem késő valami új dologba belevágni” – mondta magáról és küldetéséről.