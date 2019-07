Manapság könnyű mindent beszerezni a boltból: az ételtől a ruházatig, az energián át a gyógyszerekig. Andy felfedezi, mibe kerül mindezt az alapoktól felépíteni

– írja leírásában a How To Make Everything (magyarul Hogyan készítsünk mindent) YouTube-csatorna. Andy, a főszereplő a legutóbbi epizódban egy gitárt rakott össze az alapoktól kezdve, azonban nem hétköznapi alkotóelemeket használt hozzá.

A férfi egy roncstelepen keresett autóalkatrészeket elektromos gitárjához, majd egy zenetanártól kért tanácsot a hangszer megépítésével kapcsolatban. Ezek után nem volt más hátra, mint a megépítés és a csinosítás, együtt a hangszóróval, melynek darabjait szintén autókból bogarászta Andy.

A lángszórót csak a hangpróba után szerelték rá, így kapta meg a szerkezet végleges formáját.