A magyar labdarúgók között az egyik legkomolyabb karriert befutó, 43 éves tréner elfáradt a berlini csapat kispadján töltött négy és fél évben, és előtte már a magyar válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozott.

“Úgy érzem, kellett ez a pihenő, ki is használom, meg is tehetem, szerintem meg is érdemlem. Most vagyok egy másfél hónapos pihenőnél és még nem érzem azt, hogy hiányozna a labdarúgás” – mondta Dárdai Pál.

A Hertha április közepén, a szezon hajrára előtt jelentette be, hogy nyáron váltás lesz a vezetőedzői poszton. Dárdai Pál közös megegyezéssel egy év pihenőre megy, visszatérését követően pedig majd egyeztetnek arról, hogy a folytatásban milyen feladatot kap az egyesületnél.