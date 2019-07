A cipőgyártás igen sok energiát és olyan alapanyagoakat kíván, ami rengeteg káros anyag kibocsátásával jár. Nem segít a szüntelen gyártás és az állandóan cserélődő kollekciók sem, ami miatt rengeteg pár cipő a kukában végzi.

Néhány márka próbálja felszámolni ezt a képet. Volt már, aki fenntartható forrásból származó szövettel és eukaliptuszfával próbálkozott, míg mások a bőr előállítását próbálták meg minél környezetbarátabb módon megoldani. A Nothing New – magyarul Semmi Új – nevű cég is csatlakozott az újítók táborához.

A júniusban startoló vállalkozás cipőihez valóban nem használ fel semmi új dolgot: újrahasznosított műanyag a fő alkotóelem. Mindössze kétféle lábbelit készítenek: egy magasabb és egy alacsonyabb szárú tornacipőt. A kinézetük teljesen hétköznapi, de nem is kell túlbonyolítani a dolgot, hétköznapi használatra tökéletes választás.