Vlagyimir Ammoszov a kelet-szibériai Jakutszk városában él. A negyedmilliós város az örök fagyhatár közelében helyezkedik el, így fontos a megfelelő öltözködés.

Az orosz építőmunkás is rendesen fel szokott öltözni, a fejét is védve. Most azonban eladja szeretett sapkáját, ami nem másból, mint mamutszőrből készült. A 42 éves férfi a rokonától kapta a szokatlan anyagot, melyből egy helyi mesterrel készíttetett fejfedőt.

Ammoszov azonban úgy döntött, inkább megválna a sapkától. 10 ezer dollárért (2,9 millió forintért) bárki megvásárolhatja tőle a kihalt állat bundájából készült ruhadarabot. Átveréstől nem kell tartani, ugyanis a helyi egyetem mamutmúzeumának szakértője igazolta, hogy a sapkát valóban az elefántok kihalt rokonának szőréből szőtték.

A tulajdonos szerint a mamutbunda kicsit durvább, mint a megszokott, általunk is hordott anyagok, és nincs semmilyen illata. A sapka állítólag segít a vérnyomás kiegyenlítésében, valamint a fejfájást is enyhíti.

Szibériában egyébként virágzik a mamutkereskedelem: pörög az illegális csont- és agyarkereskedés, mindenki mesés vagyonokra akar szert tenni a bizniszből.