Olvass tovább

A bejegyzés megtekintése az Instagramon peeta_ead (@peeta_ead) által megosztott bejegyzés, Júl 1., 2019, időpont: 9:09 (PDT időzóna szerint)

Az illúzióhoz az is hozzátesz, hogy csak kevés színt használ a művész, és a kép még jobban kiemelkedik, vagy éppen bemélyed az épület falán. A férfi munkáival a világ számos pontján lehet találkozni: festett már hazájában több helyen is, Portugáliában, Ausztráliában, Hongkongban és Lengyelországban is.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon peeta_ead (@peeta_ead) által megosztott bejegyzés, Ápr 19., 2019, időpont: 9:17 (PDT időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon peeta_ead (@peeta_ead) által megosztott bejegyzés, Jún 26., 2018, időpont: 9:38 (PDT időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon peeta_ead (@peeta_ead) által megosztott bejegyzés, Nov 30., 2017, időpont: 10:29 (PST időzóna szerint)

Forrás: thisiscolossal.com