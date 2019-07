Roman Fedortsov egy halászhajón dolgozik. Sok furcsaságot láthatott már élete során az orosz férfi, és egy idő után ezeket elkezdte megosztani Instagramon is. A murmanszki férfi a Barents-tengeren tölti munkaidejét, és a mély, hideg vízben néha olyan lények is a hálóba akadnak, melyre nem is gondolnánk.

A férfi a legtöbbször le is írja, mit talált, de van, amikor sokkal érdekesebb a kép. Ez a teremtmény is inkább hasonlít egy űrlényre a Men In Black-ből.

Ez a hal már ránézésre is csúnya. Szerencsére a mély sötétjében senki sem látja, 2-3 kilométer mélyre már nem szűrődik le a nap fénye. A fején található kis horgászbotszerű kinövés végén világító baktériumok csalják szájához a gyanútlan áldozatokat, ő pedig elfogyasztja őket.