Talán ennyi idő még soha nem telt el egy film, és az abból készült első LEGO-adaptáció között, mint most a Jurassic Park esetén. Az eredeti, 1993-as film már akkor sikeres volt, így meglepő, hogy csak most, bő negyed évszázaddal később rukkolt elő a dán játékgyártó a dínós szettel.

A háromezernél is több darabból álló játék az első részből építkezik. Hat figura is jár a csomaghoz, azonban Tim és Lex, a parkot alapító John Hammond unokái kimaradtak a csomagból. Azonban ott van a park életét felforgató IT-szakember Nedry, a raptorok martalékává lett kollégája, Ray (akit Samuel L. Jackson alakított), valamint Hammond és a három tudós. Közülük is a legmenőbb a kigombolt ingben műanyagba öntött Ian Malcolm, akit Jeff Goldblum játszott a filmben.