Minden idők leghíresebb titkosügynöke sem hajlandó mást hordani, csak Omegát. A James Bondot alakító Daniel Craig csuklóján is a gyártó 600 méterig vízálló Planet Ocean modellje díszeleg a Casino Royale és a Quantum csendje filmekben. Ott is végigkíséri az akciókon, de a való életben is komoly próbatételeket állnak ki az Omega órák. Most elképesztő mélységbe merültek vele.

1960-as rekordot döntöttek meg vele, akkor Don Walsh kapitány és Jacques Piccard merült 10916 méteres mélységbe a Rolex Deepsea Special-lel. Az Omega azonban most jelentette be, hogy Victor Vescovo a Limiting Factor névre keresztelt tengeralattjáróval 10928 méter mélyre ereszkedett a Mariana-árokban. Magával vitt három Omegát is, mégpedig a svájci gyártó kísérleti búváróráit.

Kettőt erősítettek a főjármű robotkarjaira, egy pedig a landoló járművön kapott helyet az Omega Ultra Deep Professional-ből. Ez az óra a Seamaster Planet Ocean alapjait használja, de a titán tokhoz úgy illesztik a kristályüveget, ahogyan a tengeralattjárók ablakát, így jobban eloszlik a nyomás. Az Omega szabadalmat adott be a technológiára, melyet 15 ezer méterig hitelesítettek.