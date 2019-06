Hogy pontosan milyen vészhelyzetekre gondolt a gyártó, azt nem tudni, de az ülés oldalán található egy papírtartó, valamint a végterméket tároló rekesz is könnyen üríthető. Az eszköz használatához semmilyen vegyszer nem kell, és a felhasználók is elégedettek a termékkel, legalábbis a beszámolók szerint.

Létezik egy kicsit komfortosabb verziója is a WC-nek. A 70 fontos (25 ezer forintos) modell már víztartállyal is rendelkezik, így joggal használható a WC elnevezés is. A 10 literes tartállyal akár 50-szer is leöblíthetjük a tartalmat, a gyűjtőtartály pedig szivárgás- és szagmentesen zár. A szállítást megkönnyítendő kapaszkodók is vannak utóbbi terméken.

Ha valaki igazán békében szeretne magán könnyíteni, annak még be kell ruháznia egy erre a célra kialakított sátorra, mely 35 fontba (12 ezer forintba) kerül. Ezzel a kombinációval bárki elbújhat a kíváncsi tekintetek elől, és egy tiszta, kulturált helyen végezheti el kisebb-nagyobb dolgát, még egy fesztiválon is.

Forrás: Ladbible